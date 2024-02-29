أرقام اقتصادية من رسالة بوتين إلى الجمعية الفدرالية الروسية

شغل الجانب الاقتصادي جزءا كبيرا من خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، حيث حدد أهداف التنمية والمشاريع ذات الأهمية.

وطال خطاب بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية، وحدد الرئيس في إطاره اتجاه تنمية البلاد وأولويات عمل الحكومة في الفترة القادمة.

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وفيما يلي أبرز الأرقام الاقتصادية من رسالة الرئيس الروسي:

- بوتين: روسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم

- بوتين: "بريكس" تتفوق اقتصاديا على مجموعة الدول السبع

- بوتين يعلن إطلاق مشروع وطني بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار

- بوتين يوجه الحكومة للعمل على خفض معدل الفقر في البلاد إلى دون مستوى 7% وبين الأسر الكبيرة إلى 12% بحلول العام 2030

- بوتين: يجب نشر الإنترنت فائق السرعة في جميع أنحاء البلاد

- بوتين: بحلول العام 2023 يجب أن ينمو حجم المنتجات الزراعية بنسبة 25% وصادرات هذه المنتجات بمرة ونصف

- بوتين: ارتفاع عدد رجال الأعمال الشباب بنسبة 20% في العام الماضي

- بوتين: بحلول العام 2030 يجب أن تكون روسيا ضمن أفضل 25 دولة في إنتاج الروبوتات الصناعية

- بوتين: يجب أن ترتفع حصة منتجات التكنولوجيا الفائقة الوطنية في السوق المحلية بمقدار 1.5 ضعف على مدى 6 سنوات

- بوتين: بحلول العام 2030 ينبغي أن تنخفض حصة الواردات في روسيا إلى 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

المصدر: RT