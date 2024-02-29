بوتين يعلن إطلاق مشروع "الأسرة" الوطني

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالته السنوية التي وجهها إلى الجمعية الفيدرالية الروسية اليوم عن إطلاق مشروع "الأسرة" الوطني في البلاد.

وأشار بوتين خلال الرسالة إلى أهمية دعم الأسرة والنمو السكاني في روسيا، موضحا أن الأسرة التي لديها العديد من الأطفال يجب أن تصبح الأسرة الطبيعية في البلاد، وشدد على ضرورة تحقيق النمو المستدام في معدل المواليد في الاتحاد الروسي خلال السنوات الست المقبلة.

ومع إعلانه عن مشروع "الأسرة" الوطني نوه بوتين إلى أنه من بين المشكلات الأكثر إلحاحا التي تعاني منها الأسر الكبيرة هي مشكلة انخفاض الدخل، وأن مشكلة الفقر تؤثر بشكل مباشر على أكثر من 9% من سكان الاتحاد الروسي، ومن الضروري تحقيق مستوى أقل من 7% بحلول عام 2030، كما يجب أن تنخفض هذه النسبة إلى 12% بالنسبة للأسر الكبيرة.

وأوضح بوتين إلى أنه وفي إطار المشروع المذكور سيتم تخصيص ما لايقل عن 75 مليار روبل للمناطق الروسية التي تكون فيها معدلات المواليد أقل من المتوسط مقارنة بالمناطق الأخرى في البلاد، وأن برنامج "القروض العائلية" في روسيا سيتم تمديده حتى عام 2030، مع الحفاظ على نسب الفوائد المفروضة على تلك القروض.

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واقترح بوتين تمديد برنامج "دعم الأمومة" في البلاد حتى عام 2030 على الأقل، مشيرا إلى أن الأسرة في روسيا وعند ولادة طفلها الأول تحصل على مبلغ 630 ألف روبل، توزع على دفعات، وعند ولادة الطفل الثاني تحصل الأسرة على مبلغ آخر قدره 202 ألف روبل.

المصدر: وكالات روسية