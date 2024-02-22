 
مباشر

بوتين: معدل البطالة في روسيا انخفض لأدنى مستوياته تاريخيا

مال وأعمال

بوتين: معدل البطالة في روسيا انخفض لأدنى مستوياته تاريخيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x16d

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بانخفاض معدل البطالة في روسيا بشكل عام وفي تشوفاشيا بشكل خاص مشيرا إلى أنه بلغ 2,3 % في تشوفاشيا وهو أقل من المتوسط في روسيا ككل والذي يبلغ 2,9%.

وقال بوتين في اجتماع يخص تطوير "جمهورية تشوفاشيا" الروسية: "معدل البطالة في المنطقة (تشوفاشيا) أقل حتى من المعدل ​​في روسيا (ككل).. ولدينا في روسيا أساسا بلغ المعدل أدنى مستوى تاريخيا 2.9%، وفي تشوفاشيا وصل (معدل البطالة) 2.3%، وهذه ديناميكيات جيدة للغاية".

إقرأ المزيد
شيء ما قد يتغير.. بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا عام 2023 رغم العقوبات
شيء ما قد يتغير.. بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا عام 2023 رغم العقوبات

وأشار بوتين إلى أن "الطاقة الإنتاجية في أوجها، وأن هيكل الاقتصاد الإقليمي يتغير، وفرص العمل تنمو، مما يعني أن الدخل ورفاهية الأسر يجب أن تزدهر".

وفي وقت سابق قال بوتين، إن روسيا أصبحت خلال العام الماضي الاقتصاد الأول في أوروبا رغم كل العقوبات والقيود، إلا أن الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة لا تجدي نفعا.

المصدر: "تاس"+RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا