أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بانخفاض معدل البطالة في روسيا بشكل عام وفي تشوفاشيا بشكل خاص مشيرا إلى أنه بلغ 2,3 % في تشوفاشيا وهو أقل من المتوسط في روسيا ككل والذي يبلغ 2,9%.

وقال بوتين في اجتماع يخص تطوير "جمهورية تشوفاشيا" الروسية: "معدل البطالة في المنطقة (تشوفاشيا) أقل حتى من المعدل ​​في روسيا (ككل).. ولدينا في روسيا أساسا بلغ المعدل أدنى مستوى تاريخيا 2.9%، وفي تشوفاشيا وصل (معدل البطالة) 2.3%، وهذه ديناميكيات جيدة للغاية".

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وأشار بوتين إلى أن "الطاقة الإنتاجية في أوجها، وأن هيكل الاقتصاد الإقليمي يتغير، وفرص العمل تنمو، مما يعني أن الدخل ورفاهية الأسر يجب أن تزدهر".

وفي وقت سابق قال بوتين، إن روسيا أصبحت خلال العام الماضي الاقتصاد الأول في أوروبا رغم كل العقوبات والقيود، إلا أن الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة لا تجدي نفعا.

المصدر: "تاس"+RT