بوتين يعلن إطلاق مشروع رقمي جديد بكلفة تتجاوز 7 مليارات دولار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق مشروع "اقتصاد البيانات" الرقمي الجديد بكلفة 700 مليار روبل (حوالي 7.6 مليار دولار)، بما يتماشى مع تطور الاقتصاد التكنولوجي.

وقال بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية اليوم: "حتى عام 2030 يجب إنشاء منصات رقمية في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وفي إطار المشروع الوطني الجديد "اقتصاد البيانات" سيتم حل هذه المهام وغيرها من الأهداف الهامة المعقدة وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 700 مليار روبل لتنفيذ المشروع في السنوات الست المقبلة".

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كما أعرب عن ثقته في أن روسيا ستصبح واحدة من أكبر أربعة اقتصادات في العالم في المستقبل القريب.

ويحدد خطاب بوتين السنوي إلى الجمعية الفيدرالية التوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية ومسارات تنمية البلاد، ويرسم أولويات عمل الحكومة للفترة القادمة.

المصدر: RT