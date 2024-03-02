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الأمين العام لـ"أوبك" يبرز دور الجزائر في استقرار سوق الطاقة

مال وأعمال

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Sputnik
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أبرز الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أهمية الجزائر كفاعل رئيسي في أسواق الطاقة واستقرارها.

والتقى الغيص وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري لقمة رؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للنفط والغاز.

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وقال الغيص: "الجزائر التي تعد عضوا فعالا ومؤثرا في منظمة "أوبك" تلعب مرة أخرى دورا بارزا في أسواق الطاقة من خلال احتضانها لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز".

وأضاف: "تأتي اليوم قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي تعتبر قمة ناجحة وبناءة".

وتفتتح اليوم السبت بالجزائر العاصمة أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وستبحث القمة الحلول التكنولوجية المبتكرة لتنمية صناعة الغاز عالميا.

 

 

 

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

 

 

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