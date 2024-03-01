الرئيس الجزائري يستقبل رؤساء العراق وتونس وموريتانيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي (فيديوهات)
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة عددا من الزعماء العرب المشاركين في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وفي مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، استقبل تبون كلا من نظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، فضلا عن الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.
مراسم استقبال الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون للرئيس العراقي #عبد_اللطيف_جمال_رشيد بمطار #الجزائر الدولي#قمة_الجزائر#الدول_المصدرة_للغازpic.twitter.com/gxGy1LjJni— د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) March 1, 2024
#قبل_قليل— بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) March 1, 2024
الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية #محمد_ولد_الشيخ_الغزواني بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.#GECF#منتدى_الغاز_2024#إعلان_الجزائرpic.twitter.com/s5fOgknTzi
الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يستقبل #محمد_يونس_المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.#إعلان_الجزائر#GECF#منتدى_الغاز_2024pic.twitter.com/8JdeeyM9Wy— بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) March 1, 2024
#تغطية_خاصة— بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) March 1, 2024
الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يستقبل أخيه رئيس الجمهورية التونسية، #قيس_سعيد.#إعلان_الجزائر#GECF#منتدى_الغاز_2024pic.twitter.com/8u15D9uvgL
وعقدت أبرز الدول المصدّرة للغاز اجتماعا وزاريا الجمعة في الجزائر شاركت فيه موسكو، عشية القمة التي تعقد السبت.
ويضم المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة الى سبعة أعضاء مراقبين.
وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
والجزائر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا. ولقيت صادراتها طلبا متزايدا من دول أوروبية منها إيطاليا.
المصدر: RT + "أ ف ب"