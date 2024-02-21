افتتاح جامعة روسية في الإمارات

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي عن مشروع يهدف لافتتاح "الجامعة الروسية" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددا على أن المؤسسة ستصبح أحد محركات التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، بحسب بيان نشرته الخدمة الصحفية للحكومة الروسية اليوم الأربعاء، إن تدريب الكادر للجامعة يمكن أن يبدأ في مطلع العام المقبل على أساس الجامعات الموجودة في الإمارات.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي قد عقد اجتماعا اليوم مع وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات أحمد بالهول الفلاسي، على هامش فعاليات بطولة "ألعاب المستقبل" في قازان بجمهورية تتارستان الروسية.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع المشاريع المشتركة في مجال العلوم والتعليم العالي، والمبادرات في مجال الرياضة، كما أثاروا مسألة تنفيذ مشروع مشترك بين روسيا والإمارات لإنشاء "جامعة روسية" في دولة الإمارات.

وقال تشيرنيشينكو: "حظيت مبادرة "الجامعة الروسية" بدعم من أعلى المستويات ما يتيح للمؤسسة أن تصبح أحد محركات التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين. نحن على استعداد لبدء التدريب في العام المقبل على أساس الجامعات الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد المسؤول أن الإمارات تعد شريكا استراتيجيا لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، وأن التعاون بين البلدين يتطور في العديد من المجالات، مثل الرياضة والتعليم والسياحة.

من جهته ثمن وزير التربية والتعليم الإماراتي العلاقات بين موسكو وأبو ظبي، وقال في الاجتماع إن "العلاقات بين روسيا والإمارات قوية للغاية دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا".

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وأعرب عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الرياضة، وقال إن " روسيا كانت وستظل واحدة من أعظم القوى الرياضية".

وتستضيف قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة من 21 فبراير الجاري إلى 3 من مارس المقبل دورة "ألعاب المستقبل"، وهي بطولة تستخدم فيها أحدث التطورات في مجال الرياضات الإلكترونية والروبوتات والواقع المعزز والافتراضي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وكذلك الرياضات البدنية.

المصدر: RT