افتتاح "ألعاب المستقبل 2024" في روسيا

تفتتح في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية اليوم الأربعاء البطولة الدولية الفريدة "ألعاب المستقبل 2024"، حيث سيشارك فيها أكثر من ألفي رياضي من 107 دول.

وستقام هذه الألعاب في قازان في الفترة من 21 فبراير إلى 3 مارس القادم، حيث تجمع بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان: "سيتنافس الرياضيون والرياضيون الإلكترونيون من جميع أنحاء العالم في 21 تخصصا مبتكرا (16 في البرنامج الرئيسي وخمسة في البرنامج الموسع)، مما يدعم مفهوم الواقع الافتراضي - الذي يجمع بين الرياضات الكلاسيكية والرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا".

وتنقسم المنافسات إلى خمسة "تحديات": الرياضة والتكتيكات والاستراتيجية والتكنولوجيا والسرعة.

وتجمع "الألعاب" بين الرياضات الكلاسيكية ونظيراتها الرقمية: كرة القدم التقليدية، وكرة السلة، والهوكي، والفنون القتالية، وسباقات السرعة، والتزلج، وركوب الدراجات الافتراضية.

تتضمن منافسات "التكتيكات" ألعاب إطلاق النار الإلكترونية والمسابقات في ساحة علامة الليزر.

وتتميز منافسات "الإستراتيجية" بساحات المعارك الشهيرة من ألعاب MOBA وWorld of Tanks، بالإضافة إلى اختبارات التحمل.

وستتطلب من المشاركين السرعة لإكمال الألعاب القديمة في أسرع وقت ممكن ثم التنافس في التحديات البدنية.

أما منافسات "التكنولوجيا" فهي عبارة عن مسابقات الطائرات بدون طيار والروبوتات التي سيتم التحكم فيها من قبل المشاركين، ومحاكي الرقص، وألعاب الواقع الافتراضي، والمعارك الإلكترونية، والبرمجة الرياضية.

وستقام مراسم الافتتاح والختام للألعاب في مركز قازان إكسبو الدولي للمعارض، ويبلغ مجموع جوائز المسابقة 10 ملايين دولار.

أما تميمة "ألعاب المستقبل" فستكون طائر النار الذي يرمز إلى الانسجام بين الجسد والعقل وهو تجسيد للطاقة التي تتكون من كلمات ورموز تتدفق ديناميكيا بلغات مختلفة.

وسيعمل في البطولة ألفي متطوع من 20 دولة، تم اختيارهم من بين 7 آلاف متقدم.

وسيحضر البطولة أكثر من 600 ممثل إعلامي من روسيا والصين والإمارات وفيتنام وكوبا وإيطاليا وسوريا وفرنسا وجنوب إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية وغيرها لزيارة قازان.

كما سيتم بث المسابقة على 200 موقع في جميع القارات.

المصدر: "ريا نوفوستي"