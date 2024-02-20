وزير السياحة المصري: نتوقع زيادة في عدد السياح من دول "بريكس"

أكد وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى أن بلاده تتوقع زيادة في عدد السياح من دول مجموعة "بريكس".

وقال عيسى: "في الواقع هناك فرصة كبيرة لنمو عدد السياح".

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وشدد على أنه حتى الآن لم تشهد مصر عددا كبيرا من السياح من البرازيل والهند، ولكن يوجد احتمال لزيادة عددهم.

وتابع: "عدد السياح الذين يزورون مصر من الصين ينمو بشكل أسرع من الدول الأخرى".

وأضاف عيسى: "من حيث الأعداد احتلت روسيا المرتبة الثانية عام 2023 بـ مليون ونصف سائح"، معربا عن أمله في زيادة عدد السياح الروس في مصر عام 2024.

وأشار الوزير إلى أن سلطات البلاد تقوم بإنشاء برامج للتسويق المشترك، وهي متاحة لكل من شركات السفر المصرية والأجنبية، بما في ذلك الشركات الروسية.

وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير السياحة في البلاد جادا شليبي إن مصر تعتزم الوصول إلى رقم 30 مليون سائح في عام 2028.

المصدر: نوفوستي