 
مباشر

مسؤول مصري يكشف لـRT عن اهتمامات جديدة للسياح الروس في مصر

أخبار العالم العربي

مسؤول مصري يكشف لـRT عن اهتمامات جديدة للسياح الروس في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wy6b

قال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في مصر، محمد عثمان، إن هناك اهتماما ملحوظا من السائح الروسي بالسياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، عكس ما كان متوقعا في الماضي.

إقرأ المزيد
السفير الروسي: 1.2 مليون سائح روسي زاروا مصر العام الماضي
السفير الروسي: 1.2 مليون سائح روسي زاروا مصر العام الماضي

وأوضح عثمان، في تصريحات خاصة لـ RT، أن السياحة الروسية رقم مهم جدا يجب المحافظة عليه، خاصة وأن السائح الروسي هو "سائح كثير الانفاق" مثل السائح الأوروبي، مما يمثل أهمية كبيرة لقطاع السياحة المصري والاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن معظم رحلات اليوم الواحد للسائحين الروس من الغردقة ومرسى علم إلى الأقصر وأسوان تشهد رواجا ملحوظا، وإقبالا من السائحين الروس.

وكانت إحصائية لشركة "ميغافون" الروسية قد كشفت عن عودة مصر لقائمة أفضل 5 وجهات سياحية لدى المواطنين الروس لقضاء العطلة الصيفية.

وكان السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو قد أشار إلى أن حوالي 1.2 مليون سائح من روسيا زاروا مصر في عام 2023.

وأضاف: "وفقا للتقديرات الأولية، زار حوالي 1.2 مليون مواطن روسي مصر العام الماضي. هذه ليست أرقاما قياسية، حيث تم تسجيل الرقم القياسي عام 2014، عندما زار مصر 3.3 مليون مواطن روسي".

وأشار إلى أن روسيا تعمل مع مصر للتغلب على المشكلات التي تعيق زيادة التدفق السياحي.

وأضاف: "كثيرون من الروس يحبون مصر ويسعدهم القدوم إلى هنا، لذلك نحن نعمل مع السلطات المصرية للتغلب على المشكلات اللوجستية الحالية التي تعيق زيادة تدفق السياح من روسيا إلى مصر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟