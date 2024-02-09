مسؤول مصري يكشف لـRT عن اهتمامات جديدة للسياح الروس في مصر

قال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في مصر، محمد عثمان، إن هناك اهتماما ملحوظا من السائح الروسي بالسياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، عكس ما كان متوقعا في الماضي.

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وأوضح عثمان، في تصريحات خاصة لـ RT، أن السياحة الروسية رقم مهم جدا يجب المحافظة عليه، خاصة وأن السائح الروسي هو "سائح كثير الانفاق" مثل السائح الأوروبي، مما يمثل أهمية كبيرة لقطاع السياحة المصري والاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن معظم رحلات اليوم الواحد للسائحين الروس من الغردقة ومرسى علم إلى الأقصر وأسوان تشهد رواجا ملحوظا، وإقبالا من السائحين الروس.

وكانت إحصائية لشركة "ميغافون" الروسية قد كشفت عن عودة مصر لقائمة أفضل 5 وجهات سياحية لدى المواطنين الروس لقضاء العطلة الصيفية.

وكان السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو قد أشار إلى أن حوالي 1.2 مليون سائح من روسيا زاروا مصر في عام 2023.

وأضاف: "وفقا للتقديرات الأولية، زار حوالي 1.2 مليون مواطن روسي مصر العام الماضي. هذه ليست أرقاما قياسية، حيث تم تسجيل الرقم القياسي عام 2014، عندما زار مصر 3.3 مليون مواطن روسي".

وأشار إلى أن روسيا تعمل مع مصر للتغلب على المشكلات التي تعيق زيادة التدفق السياحي.

وأضاف: "كثيرون من الروس يحبون مصر ويسعدهم القدوم إلى هنا، لذلك نحن نعمل مع السلطات المصرية للتغلب على المشكلات اللوجستية الحالية التي تعيق زيادة تدفق السياح من روسيا إلى مصر".

المصدر: RT