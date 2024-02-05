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السفير الروسي: 1.2 مليون سائح روسي زاروا مصر العام الماضي

مال وأعمال

السفير الروسي: 1.2 مليون سائح روسي زاروا مصر العام الماضي
Globallookpress
صورة أرشيف
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أشار السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو إلى أن حوالي 1.2 مليون سائح من روسيا زاروا مصر في عام 2023.

وأضاف: "وفقا للتقديرات الأولية، زار حوالي 1.2 مليون مواطن روسي مصر العام الماضي. هذه ليست أرقاما قياسية، حيث تم تسجيل الرقم القياسي عام 2014، عندما زار مصر 3.3 مليون مواطن روسي".

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وأشار إلى أن روسيا تعمل مع مصر للتغلب على المشكلات التي تعيق زيادة التدفق السياحي.

وأضاف: "كثيرون من الروس يحبون مصر ويسعدهم القدوم إلى هنا، لذلك نحن نعمل مع السلطات المصرية للتغلب على المشكلات اللوجستية الحالية التي تمنع زيادة تدفق السياح من روسيا إلى مصر".

المصدر: نوفوستي

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