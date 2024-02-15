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رئيس البرازيل يزور الأهرامات المصرية رفقة زوجته (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

رئيس البرازيل يزور الأهرامات المصرية رفقة زوجته (صور + فيديو)
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زار الرئيس البرزيلي لولا دا سيلفا، وزوجته جانجا دا سيلفا، الأهرامات وأبو الهول والمتحف المصري الكبير، فور وصوله القاهرة، رفقة الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار السابق.

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وتتزامن زيارة الرئيس البرازيلي مع مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل ومصر، التني تعد حاليا الشريك التجاري الثاني للبرازيل في أفريقيا.

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية للرئيس البرازيلي إلى القارة الإفريقية خلال فترة ولايته الثالثة، وفي أغسطس من العام الماضي، زار لولا ثلاث دول أخرى: جنوب أفريقيا وأنجولا وساو تومي وبرينسيبي.

والتقى الرئيس البرازيلي عقب زيارته للأهرامات بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا وتحدثا حول العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة.

المصدر: RT

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