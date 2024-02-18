اتحاد الغرف التجارية المصرية يكشف قيمة استثمارات الشركات التركية في مصر

قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز إن استثمارات الشركات التركية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار.

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و خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، أكد علاء عز "وجود تعاون تجاري بين بلاده وتركيا، يقوم على استيراد بعض المواد الخام من الأسواق التركية، وإعادة تصنيعها بأيادي ومكونات مصرية، ومن ثم تصديرها إلى السوق التركي مرة أخرى".

وأشار عز إلى أن مصر بدأت في الربط بين شركات المقاولات الكبرى المصرية، والشركات التركية للدخول في أسوق دول ثالثة مثل دول إفريقيا.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وجاء ذلك خلال زيارة أردوغان إلى مصر لأول مرة منذ 12 عاما، في 14 فبراير الجاري.

المصدر: "الوطن" + RT