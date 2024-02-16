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تركيا تزيد وارداتها من القمح الروسي إلى 9 ملايين طن

مال وأعمال

تركيا تزيد وارداتها من القمح الروسي إلى 9 ملايين طن
Globallookpress
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زادت تركيا وارداتها من القمح الروسي إلى رقم قياسي بلغ 9 ملايين طن بعد توقف الإمدادات من الأرجنتين والبرازيل وعدد من الدول الأخرى، حسب بيانات الجمارك التركية.

واشترت تركيا عام 2022 القمح من 30 دولة بينها روسيا وأوكرانيا والأرجنتين والبرازيل وبلغاريا وكازاخستان ولاتفيا، بإجمالي 8.9 مليون طن.

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وفي عام 2023، توقفت بعض الدول عن إمداد تركيا كالأرجنتين والبرازيل وقبرص وجمهورية التشيك ومصر وجورجيا وإيران وإسرائيل ولاتفيا، حيث اشترت الشركات التركية منها 222 ألف طن فقط.

وزادت تركيا مشترياتها من روسيا إلى 9 ملايين طن مقابل 2.7 مليار دولار، ومن أوكرانيا إلى 2.5 مليون طن.

واشترت تركيا 12 مليون طن من القمح، مما زاد وارداتها بمقدار الثلث مقارنة بعام 2022.

ومن ناحية التكلفة، بلغت مشتريات تركيا من القمح 3.5 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 5.4% عن العام السابق.

وزادت الصادرات التركية من هذه الحبوب العام الماضي إلى 1.9 مليون طن بقيمة 747 مليون دولار.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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