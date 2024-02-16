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حصة الروبل في واردات روسيا من أمريكا وإفريقيا تسجل ارتفاعا قياسيا

مال وأعمال

حصة الروبل في واردات روسيا من أمريكا وإفريقيا تسجل ارتفاعا قياسيا
Sputnik
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سجل الروبل ارتفاعا قياسيا في مدفوعات روسيا مقابل الواردات من أمريكا وإفريقيا، كما تم استخدامه لدفع ثمن السلع والخدمات من أوروبا، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الروسي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي ارتفعت حصة العملة الروسية في واردات السلع والخدمات في ديسمبر على مدار العام بنسبة 2.2 نقطة مئوية، إلى 31%، وفي المدفوعات مقابل السلع من الدول الأمريكية والإفريقية، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 35.1% و48.1% على التوالي.

كذلك تم استخدام الروبل في أغلب الأحيان لدفع ثمن الواردات من أوروبا، حيث بلغت حصته في ديسمبر 49%.

وتأتي بعد ذلك إفريقيا وأوقيانوسيا (43.6%) ومنطقة البحر الكاريبي (38.4%)، وعند دفع ثمن الواردات من آسيا، مثلت حصة الروبل فقط ربع المدفوعات.

المصدر: نوفوستي

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