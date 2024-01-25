قطاع النقل في العاصمة موسكو يسجل رقما تاريخيا في 2023

تعتبر موسكو مدينة رائدة في تطوير واستخدام الحافلات الكهربائية كوسيلة نقل عامة، ويجوب شوارع العاصمة اليوم أكثر من 1400 حافلة صديقة للبيئة والتي تعمل على 120 مسارا.

في العام الماضي 2023، تم إطلاق حافلات صديقة للبيئة في العاصمة موسكو على 39 مسارا مخصصا للحافلات الكهربائية، ما يزيد بثلاث مرات عن نتائج العام 2022، أكثر من 1.5 مرة من المستوى في العام 2021.

كذلك في العام الماضي تم تنفيذ أكثر من 6.5 مليون رحلة بواسطة الحافلات "الخضراء" في العاصمة الروسية، كما تم إطلاق 4 مسارات جديدة للنقل العام بواسطة الحافلات الكهربائية.

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ويقلص استخدام الحافلات الكهربائية من تأثير وسائط النقل على البيئة. وتركز موسكو اليوم على وسائل النقل الصديقة للبيئة وتواكب اتجاهات سوق السيارات الكهربائية في العالم، ويعد تحسن الوضع البيئي في العاصمة أحد أهم أولويات سلطات موسكو.

ومنذ إطلاق هذه الحافلات قبل خمس سنوات، نفذت الحافلات الكهربائية أكثر من 350 مليون رحلة في شوارع العاصمة الروسية.

والحافلات الكهربائية في موسكو روسية الصنع، وتبلغ سعتها 85 راكبا، ومهيأة للركاب من ذوي الاحتياجات بأرضيتها المنخفضة، ومصاعدها لرفع عربات المعاقين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت سلطات موسكو، توقيع أكبر عقد في أوروبا لشراء الحافلات الكهربائية.

المصدر:RT