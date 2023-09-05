موسكو تحتفل بمرور 5 سنوات على إطلاق الحافلات الصديقة للبيئة

تحتفل موسكو اليوم بمرور 5 سنوات على إطلاق أول حافلة ركاب كهربائية في إطار تطبيق أعلى المعايير البيئية، حيث أصبحت المدينة الأولى في أوروبا بكهربة المواصلات على اختلاف أنواعها.

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وتركز موسكو على وسائل النقل الصديقة للبيئة وتواكب اتجاهات سوق السيارات الكهربائية، وتعتبر سلطات العاصمة الروسية تحسين الوضع البيئي من أهم الأولويات.

ومنذ إطلاق هذه الحافلات قبل خمس سنوات، نفذت الحافلات الكهربائية أكثر من 350 مليون رحلة في شوارع العاصمة الروسية.

وقال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل مكسيم ليكسوتوف، بهذه المناسبة: "موسكو تتصدر أوروبا في تطوير واستخدام وسائل النقل الكهربائية، كما أنها تعد المدينة الأولى من حيث عدد الحافلات الكهربائية، وللمرة الأولى انطلقت هذه الحافلات في شوارع العاصمة في سبتمبر 2018، واليوم هناك أكثر من 1200 حافلة كهربائية تخدم أكثر من 90 مسارا".

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وعن خطط العاصمة المستقبلية، قال: "نعمل على بناء أساطيل من الحافلات الكهربائية، ونطور البنية التحتية اللازمة لشحنها، وهذا يتماشى مع مهمة تحسين خدمة الركاب".

والحافلات الكهربائية في موسكو روسية الصنع، وتبلغ سعتها 85 راكبا، ومهيأة للركاب من ذوي الاحتياجات بأرضيتها المنخفضة، ومصاعدها لرفع عربات المعاقين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت سلطات موسكو، توقيع أكبر عقد في أوروبا لشراء الحافلات الكهربائية.

وأشارت في بيان لها إلى أنه سيتم إطلاق 1000 حافلة كهربائية في شوارع المدينة في العامين 2023-2024.

المصدر: RT