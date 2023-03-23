موسكو توقع أكبر عقد في أوروبا لشراء حافلات كهربائية

تعيش موسكو تقدما تقنيا متسارعا، وتعمل العاصمة الروسية على تطبيق أعلى المعايير البيئية، كذلك تعمل على استخدام مصادر طاقة صديقة للبيئة، بما في ذلك في مجال النقل.

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وفي هذا الإطار تعمل سلطات العاصمة الروسية على زيادة عدد الحافلات الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل العام. وأفادت السلطات بأنها أبرمت مؤخرا أكبر عقد في أوروبا لشراء حافلات كهربائية.

وأشارت في بيان لها إلى أنه سيتم إطلاق 1000 حافلة كهربائية في شوارع المدينة في العامين 2023-2024.

وجاء في البيان: "تركز موسكو اليوم على النقل الصديق للبيئة وتواكب اتجاهات سوق السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. يعد تحسين الوضع البيئي في المدينة من أهم أولويات حكومة موسكو".

ووفقا للسلطات يوجد الآن 1055 حافلة كهربائية في العاصمة تعمل على 79 مسارا، وبحلول نهاية العام 2024 سيكون هناك ضعف هذا الرقم في شوارع العاصمة.

كذلك أشارت سلطات العاصمة الروسية في البيان إلى أنه من المخطط تثبيت قرابة 200 محطة شحن فائقة السرعة للحافلات الكهربائية.

المصدر: RT