 حافلات "خضراء" في موسكو تنقل ركاب في 3 سنوات أكثر من تعداد سكان روسيا

تشهد العاصمة الروسية موسكو تقدما تقنيا متسارعا، كذلك تعمل العاصمة على تطبيق أعلى المعايير البيئية، كما تسعى لاستخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بما في ذلك في مجال النقل.

بدأت العاصمة الروسية منذ العام 2018 بإطلاق حافلات كهربائية في موسكو، وخلال فترة 3 سنوات نقلت هذه الحافلات الكهربائية قرابة 200 مليون شخص، أي أكثر من تعداد سكان روسيا (حوالي 145 مليون نسمة).

وقال المكتب الإعلامي لخدمات النقل في موسكو "موسغورترانس"، إن طريقة النقل هذه أثبتت كفاءتها، حيث نقلت أكثر من 200 مليون راكب في غضون 3 سنوات.

وأشار إلى أن الحافلة الكهربائية (تعمل ببطارية يمكن شحنها، بدلا من الديزل) تعتبر شكلا من أشكال النقل الحضري الصديق للبيئة، إذ أن الحافلات الصديقة للبيئة في موسكو قطعت أكثر من 80 مليون كيلومتر دون انبعاث غازات ضارة في الغلاف الجوي للمدينة.

وأضاف أن الاستعاضة عن باصات الديزل بحافلات كهربائية يساهم في الحد من التلوث الضوضائي للمدينة، لافتا إلى أن 1000 حافلة كهربائية تعمل اليوم على 72 مسارا في موسكو، وكل حافلة تستوعب نقل حوالي 85 راكبا.

كذلك أشار المكتب الإعلامي إلى أن الحافلات الكهربائية تم تزويدها بشواحن ذكية للهواتف النقالة وشاشات تلفزيونية "بلازما".

وفي هذا الصدد قال مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو للنقل، إن حافلات موسكو الكهربائية مصنوعة في روسيا، ويتم إنتاجها من قبل مجموعتي "كماز" و"غاز" (GAZ) لصناعة السيارات، ويتم توفير صيانة طيلة فترة استخدام الحافلات من قبل الشركتين المصنعتين.

المصدر: RT