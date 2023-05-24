مسؤول: موسكو تمتلك اليوم أكبر أسطول للحافلات الكهربائية في أوروبا وبدأت باختبار حافلة جديدة

تعيش العاصمة الروسية موسكو تقدما تقنيا متسارعا، وتعمل سلطاتها على استخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة في مجال النقل بشكل موسع.

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وبدأت المؤسسة المسؤولة عن النقل في العاصمة "موسغور ترانس" باختبار حافلة كهربائية جديدة من طراز GAZelle e-City، وبحسب نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف فإن الحافلة الكهربائية الصغيرة، التي تضم 13 مقعدا، تتسع لـ16 راكبا.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن اختبارات الحافلة ستستمر حتى نهاية فبراير 2024، في مؤشر يدل على أن سلطات العاصمة تتطلع لتطبيق أفضل التقنيات في وسائل النقل العام لضمان راحة ورفاهية المواطنين في موسكو.

وأضاف المسؤول أن موسكو تمتلك اليوم أكبر أسطول للحافلات الكهربائية في أوروبا، وقد بدأت في اختبار مركبة جديدة من المركبات الكهربائية.

ومن حيث المبدأ تعد هذه الحافلة الصغيرة مثالية للطرق الضيقة وفي المسارات التي تشهد حركة مرور ركاب ضئيلة، وقد جهزت الحافلة بأفضل وسائل دفع الأجرة ومنافذ USB لشحن الأجهزة الإلكترونية (موبايلات).

كما تحتوي الحافلات على منصة خاصة لنقل الكراسي المتحركة (وسائل نقل لأصحاب الإعاقة) وعربات الأطفال.

وأطلقت الحافلات الكهربائية في موسكو منذ 4 سنوات، في العام 2018. في غضون الفترة أثبتت وسائل النقل هذه كفاءتها، وتجوب شوارع العاصمة موسكو اليوم أكثر من ألف حافلة كهربائية تسير على 79 مسارا وتنقل بشكل يومي حوالي 400 ألف راكب.

المصدر: RT