رسم بياني يظهر انجازا كبيرا حققته روسيا في غضون 10 سنوات

بلغت صادرات المواد الزراعية والغذائية من روسيا في العام الماضي 2023 مستوى قياسيا عند 45 مليار دولار، حسب وزارة الزراعة الروسية.

واستحوذت الحبوب والزيوت النباتية والأسماك والمأكولات البحرية على الجزء الأكبر من صادرات المواد الغذائية الروسية.

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وللمقارنة فقد كانت صادرات هذه المنتجات عام 2022 عند مستوى 41.6 مليار دولار، وعند مستوى 16.8 مليار دولار في العام 2013، وبذلك تكون هذه الصادرات قد صعدت في غضون 10 سنوات بواقع 2.67 مرة.

وجاء ذلك حسب رسم بياني نشره اتحاد مصدري الحبوب الروس اليوم الثلاثاء للفترة 2013 - 2023.

اتحاد مصدري الحبوب الروسي

وفي نوفمبر الماضي أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإنجازات التي تحققت بالمجال الزراعي، وأشار إلى إن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وأنها الآن تتقدّم مصدري هذه المنتجات في العالم.

وأكد أن روسيا ستحافظ على موقعها الريادي في سوق القمح العالمية، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمية سنويا.

المصدر: RT