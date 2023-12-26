روسيا تحطم الرقم القياسي في صادرات الحبوب

سجلت روسيا رقما جديدا في صادرات الحبوب في النصف الأول من العام الزراعي الحالي (بداية يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024)، وفقا لما أفاد به اتحاد مصدري الحبوب.

وأشار اتحاد مصدري الحبوب الروسي، في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن صادرات الحبوب بلغت منذ بداية الموسم وحتى منتصف ديسمبر الجاري 30.5 مليون طن بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالعام الزراعي السابق.

كذلك لفت إلى أن صادرات القمح بلغت 23.7 طن (من ضمن 30.5 طن) بزيادة نسبتها 23% مقارنة بالعام الزراعي السابق، وتعد هذه النتائج استثنائية نظرا للصعوبات المستمرة فيما يتعلق بالتسويات المالية.

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وللعام الثاني على التوالي تجمع روسيا محصولا كبيرا من الحبوب، والذي قدر وزنه الصافي بحلول 14 ديسمبر الجاري بنحو 146 مليون طن مقارنة بـ157.7 مليون طن تم حصدها في العام السابق.

المصدر: RT