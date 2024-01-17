ماذا ينتظر سوق النفط العالمية في 2024؟

أبقت منظمة "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2024 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى 104.4 مليون برميل يوميا.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم، إنها تتوقع نمو الطلب على الذهب الأسود بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في العام الراهن 2024، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي، كما أوضحت أنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في 2025.

وأشارت منظمة الدول المصدرة للبترول، إلى أن العام 2025 سيشهد زيادة في استهلاك النفط الخام بقيادة الصين والشرق الأوسط.

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وخفضت "أوبك" توقعاتها لإنتاج السوائل النفطية في الدول غير الأعضاء بالمنظمة للعام 2024 إلى نمو بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا، وأن الدول التي ستساهم في نمو هذا العام بشكل أكبر هي الولايات المتحدة، وكندا، وغويانا، والبرازيل، والنرويج، وكازاخستان.

المصدر: تاس