انخفاض أسعار النفط بعد بيانات صينية

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف الأسواق تجاه آفاق تعافي الاقتصاد الصيني بعد بيانات أظهرت نموه بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الرابع من 2023.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.77% إلى 71.84 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.70% إلى 77.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

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ونما الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ارتفاعا من 4.9% في الربع الثالث، لكن نتيجة الربع الرابع جاءت دون التوقعات عند 5.3%.

المصدر: RT + بلومبرغ