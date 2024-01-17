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الناتج المحلي الإجمالي في الصين يحقق نموا أعلى من التوقعات

مال وأعمال

الناتج المحلي الإجمالي في الصين يحقق نموا أعلى من التوقعات
Sputnik
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دلت معطيات هيئة الإحصاء الحكومية الصينية على أن الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 حقق نموابنسبة 5.2٪ على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات الرسمية.

وجاء في تقرير الهيئة: "وفقا للبيانات الأولية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الأرباع الثلاثة من عام 2023 الماضي، 126.058 تريليون يوان (17.698 تريليون دولار)، بمعدل نمو سنوي قدره 5.2%".

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ووفقا للتوقعات الرسمية، كان من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني حوالي 5% في عام 2023. لكن الخبراء كانوا أكثر تفاؤلا بشأن التنمية الاقتصادية في هذه الدولة. على سبيل المثال، قالت المديرة السابقة لمركز الاقتصاد العالمي التابع للمعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، تشن فنغيينغ، إن معدل نمو اقتصاد بلادها قد يصل إلى 6%. ووفقا لها، لم ترغب الحكومة في إعطاء رقم كبير للغاية، لذلك حددت 5٪ في التوقعات، لأن الأرقام المتوقعة في العام الماضي لم تتحقق.

ويشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في نهاية عام 2022، على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا والوضع الدولي غير المستقر، نما بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2021، وهو أقل من التوقعات الرسمية البالغة 5.5٪ تقريبا.

المصدر: نوفوستي

 

 

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