ارتفاع مبيعات السيارات في الصين

ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 10.2% في أكتوبر الماضي من هذا العام مقارنة بالعام السابق، بحسب ما أعلنته الرابطة الصينية لمصنعي السيارات اليوم الأربعاء.

وقالت الرابطة إن مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة ارتفعت بنسبة 37.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل 767 ألف سيارة من أصل 2.03 مليون سيارة بيعت في أكتوبر 2023.

وقفزت صادرات سيارات الركاب بنسبة 50% تقريبا إلى 391 ألف سيارة في أكتوبر الماضي، وارتفعت بنسبة 66% هذا العام إلى ما يزيد قليلا عن ثلاثة ملايين سيارة.

وتخالف هذه الارتفاعات الكبيرة جزئيا النمو البطيء في العام السابق، عندما كانت الصين تعاني مع إغلاق مصانع، واضطرابات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وجاء في التقرير أن الطلب على السيارات تزايد في شهري سبتمبر وأكتوبر من هذا العام.

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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 3.2% حتى الآن هذا العام إلى ما يقل قليلا عن 17.3 مليون سيارة.

وذكرت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أن شركة "تسلا" سلمت 47164 سيارة من طراز "واي"، و24951 سيارة من طراز "3 إس" المصنعة في منشآتها في شانغهاي.

وتصدرت شركة صناعة السيارات الصينية "بي واي دي" مبيعات بطاريات السيارات الكهربائية، وحققت السيارة "سونغ" أفضل مبيعاتها بإجمالي 63965 سيارة.

المصدر: أ ب