رئيس الحكومة الروسية يضع هدفا طموحا أمام صناعة الطيران الوطنية

وضع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، هدفا طموحا أمام صناعة الطائرات الوطنية، وقال إنه ينبغي بناء أكثر من 600 طائرة محلية على مدى السنوات الست المقبلة.

وقال رئيس الحكومة الروسية اليوم الاثنين: "على مدى السنوات الست المقبلة، ينبغي بناء ما يزيد على 600 طائرة محلية بشكل كامل".

وبحسب رئيس الحكومة الروسية فإن الطائرات ستكون من طرازات "أم سي 21" (MC-21) و"سوبر جيت نيو" و"تو 214" و"إيل 114-300" و"إيل 114 - 310" و"إيل 96 - 300".

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وأشار إلى أن أهمية امتلاك روسيا أسطول طيران حديثا في ظل العقوبات الغربية لربط مختلف المناطق في البلاد.

وفي وقت سابق، حصلت طائرة الركاب الروسية الحديثة "أم سي 21" (MC-21) على التراخيص اللازمة لنقل الحد الأقصى لعدد الركاب المسموح 211.

وتتسع الطائرة الروسية لما بين 150 و211 راكبا حسب طلب المشتري، وصممت بناء على أحدث التكنولوجيا الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة.

المصدر: نوفوستي