طائرة ركاب روسية منافسة لـ"بوينغ" و"إيرباص" تحصل على موافقة لنقل حد أقصى من الركاب

حصلت طائرة الركاب الروسية الحديثة MC-21 على التراخيص اللازمة لنقل الحد الأقصى لعدد الركاب المسموح 211، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته الشركة المصنعة اليوم.

وقالت شركة الطائرات المتحدة الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن الطائرة حصلت على الموافقة من وكالة النقل الجوي الروسية بعد أن اجتازت الطائرة الروسية MC-21 الاختبارات وإجراءات التفتيش اللازمة.

وأكدت شركة الطائرات المتحدة الروسية امتثال طائرة MC-21 لمعايير سلامة الطيران وحالات الطوارئ.

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يشار إلى أن الطائرة الروسية MC-21 هي طائرة متوسطة المدى، ومصممة لتنافس طائرتي "بوينغ-737" و"إيرباص آ320" في سوق الطائرات العالمية.

وتتسع الطائرة الروسية لما بين 150 و211 راكبا حسب طلب المشتري، وصممت بناء على أحدث التكنولوجيا الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة.

المصدر: نوفوستي