الكشف عن سعر الطائرة الروسية الحديثة MC-21

كشفت صحيفة "كوميرسانت" عن السعر المتوقع للطائرة الروسية الحديثة MC-21، التي يخطط أن تنافس طائرات من "بوينغ" و"إيرباص" في الأسواق.

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وقالت الصحيفة الروسية، نقلا عن مصادر، إن سعر الطائرة الروسية الجديدة للتسليم في 2028 - 2030 سيتراوح بين 4.3 - 4.6 مليار روبل (حوالي 54 مليون دولار).

ووفقا لتقرير الصحيفة ستحصل الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت" على هذه الطائرات بسعر أرخص، حيث أن شركة التأجير التمويلي (ليزينغ) التابعة لـ"روستيخ" ستشتري الطائرات لـ"إيروفلوت" مقابل 3.2 مليار روبل على أن يتم تسليمها في 2023-2026.

يشار إلى أن الطائرة الروسية MC-21 هي طائرة متوسطة المدى، ومصممة لتنافس طائرتي "بوينغ-737" و"إيرباص آ320" في سوق الطائرات العالمية، حيث أن مواصفاتها تفوق مواصفات هاتين الطائرتين من حيث استهلاك الوقود وميزات أخرى.

وتتسع الطائرة الروسية لما بين 150 و211 راكبا حسب طلب المشتري، وصممت بناء على أحدث التكنولوجيا الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة.

المصدر: كوميرسانت