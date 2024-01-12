حجم التجارة بين الصين وروسيا يزداد بنسبة 26.3 بالمئة في عام 2023

تفيد بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، بأن حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في عام 2023 ارتفع بنسبة 26.3 في المائة، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 240.11 مليار دولار.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، صدرت الصين إلى روسيا بضائع ومنتجات بقيمة 110.97 مليار دولار، بزيادة 46.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

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وزادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 12.7 بالمئة لتصل إلى 129.13 مليار دولار.

وبشكل منفصل، بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين في ديسمبر 21.9 مليار دولار، وصدرت روسيا بضائع بقيمة 11.19 مليار دولار إلى الصين، واستوردت منها بضائع ومنتجات بقيمة 10.7 مليار دولار.

في وقت سابق، وضع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، هدف مضاعفة حجم التجارة المتبادلة ورفعه من 100 مليار دولار سنويا في 2018 إلى 200 مليار بحلول عام 2024، لكن هذه النتيجة تحققت في نوفمبر.

وفي نهاية عام 2022، ارتفع الرقم بنسبة 29.3 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 190.271 مليار دولار.

في نهاية العام الماضي، أكد الجانب الروسي أن حصة التسويات بالعملات الوطنية في التعاملات التجارية بين روسيا والصين تصل إلى نحو 92%.

المصدر: نوفوستي