مسؤول روسي يتحدث عن دلالة ارتفاع التجارة بين روسيا والصين

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، بأن حصة التسويات بالعملات الوطنية في التعاملات التجارية بين روسيا والصين تصل إلى نحو 92%.

وأشار المسؤول، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن البلدين قد قاما ببناء نظام فعال للغاية للتفاعل التجاري والاقتصادي المستقل عن الغرب.

وقال تشيرنيشينكو في المقابلة: "في العام الماضي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 36%، واستمر منحى الصعود في هذا العام أيضا، حيث ارتفعت التجارة بنسبة 26.7%. من المهم الإشارة إلى أن التسويات بالعملات الوطنية في علاقاتنا التجارية تبلغ نحو 92%، وهذا يدل على أن روسيا والصين قامتا ببناء نظام فعال للغاية للتفاعل التجاري والاقتصادي، بشكل مستقل عن الغرب".

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وكشف المسؤول عن وجود مشاريع مشتركة بين البلدين تتطور بشكل مستقر إلى جانب التجارة المتزايدة.

وفي نوفمبر الماضي، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.

وفي السنوات الماضية تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، ففي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها، وخاصة الطاقة، إلى الصين كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات من بكين.

المصدر: نوفوستي