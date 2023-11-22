300 مليار دولار حجم التجارة بين روسيا والصين

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.

ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية كلمات بيلوسوف في اجتماع للجنة الحكومية الروسية جرى في بكين هذا الأسبوع: "اليوم، وصلت علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي الروسية الصينية إلى مستوى عال غير مسبوق وتستمر في التطور في جميع الاتجاهات".

وأشار بيلوسوف، إلى أن حجم التجارة الثنائية زاد بمقدار الثلث منذ بداية العام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة مستوى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، رغم أنه كان من المقرر الوصول إلى المستوى المستهدف (200 مليار دولار) بحلول العام 2024.

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وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أنه من المتوقع أن يصل هذا المؤشر إلى 300 مليار دولار بحلول العام 2030.

وفي السنوات الماضية تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، ففي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها، وخاصة الطاقة، إلى الصين كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات من بكين.

المصدر: RT