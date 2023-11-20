نائب رئيس الوزراء الروسي من بكين: 95% من تجارتنا مع الصين تنفذ بعملات وطنية

صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، بأن 95% من جميع التعاملات التجارية بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان.

وقال بيلوسوف، خلال حديثه أمام اللجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون في مجال الاستثمار، المنعقدة في بكين، إن "حجم التسويات المتبادلة بين بلداننا بالعملات الوطنية آخذ في الازدياد. ويمثل اليوان والروبل بالفعل 95% من إجمالي التجارة بين روسيا والصين".

إقرأ المزيد

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، ارتفعت التجارة الثنائية بين البلدين بأكثر من الربع ولأول مرة في تاريخ البلدين وصلت إلى 196.5 مليار دولار. وبحسب توقعات رسمية يتوقع أن يتجاوز بحلول نهاية العام الجاري مستوى 200 مليار دولار، رغم أنه كان من المقرر الوصول إلى المستوى المستهدف (200 مليار دولار) بحلول العام 2024.

وفي السنوات الماضية تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، ففي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها، وخاصة الطاقة، إلى الصين كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات من بكين.

ويرى خبراء أن تعزيز التعاون مع الصين سيسمح لروسيا بالتعافي بسرعة من تداعيات العقوبات، كما أن تحويل حوالي 90% من المدفوعات المتبادلة إلى الروبل واليوان من شأنه أن يحمي التعاملات من التأثير الخارجي.

المصدر: RT + نوفوستي