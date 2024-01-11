واشنطن تستأنف استيراد النفط من روسيا بعد توقف دام عاما ونصف العام

تفيد معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية، بأن الولايات المتحدة استوردت في أكتوبر، النفط من روسيا لأول مرة منذ عام ونصف العام، وفي نوفمبر قامت بتكرار عمليات الشراء المذكورة.

وكانت السلطات الأمريكية، قد فرضت حظرا على واردات النفط ومصادر الطاقة الأخرى من روسيا في مارس 2022 في إطار تشديد جديد للعقوبات.

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واشترت الشركات الأمريكية الدفعة الأخيرة من "الذهب الأسود" من روسيا، في أبريل من ذلك العام.

وبحسب معطيات دائرة الإحصاء، اشترت الولايات المتحدة في أكتوبر من العام الماضي 36.8 ألف برميل من النفط من روسيا. وبلغت قيمة تلك الواردات 2.7 مليون دولار. وفي نوفمبر بلغ حجم المشتريات 9.9 ألف برميل مقابل 750 ألف دولار. وفي كلتا الحالتين، تم شراء النفط الروسي للاستهلاك المحلي.

وفي الوقت نفسه، كان سعر برميل النفط الروسي الواحد يكلف الولايات المتحدة 74 دولارا في أكتوبر، و76 دولارا في الشهر التالي. وهذا أعلى بكثير من سقف سعر البرميل الذي حددته البلاد - 60 دولارا.

المصدر: نوفوستي