"حرييت": روسيا أهم مورّدي الطاقة إلى تركيا

أفادت صحيفة "حرييت" نقلا عن هيئة الطاقة التركية بأن روسيا حافظت عام 2023 على تصدّرها موردي الغاز والنفط ومشتقاته إلى تركيا، وأجلت استيفاء مستحقاتها على أنقرة لرفد الاقتصاد التركي.

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وقالت الصحيفة إن 49.93% من واردات النفط في أكتوبر الماضي وحده وصلت إلى تركيا من روسيا، وأنه عام 2022 استوردت تركيا 40.74% من النفط من روسيا.

وأضافت أنه في أكتوبر بلغت حصة الغاز الروسي من الواردات التركية 59.14%، وأن تأجيل روسيا استيفاء مستحقاتها على تركيا مقابل الغاز الطبيعي عام 2023 "أثّر بشكل إيجابي وساعد أنقرة في مواجهة المشاكل الاقتصادية".

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن تركيا تمكنت بفضل زيادة واردات النفط الروسي مشتقاته من توفير نحو ملياري دولار عام 2023.

ووصفت الصحيفة مشروع محطة "أكويو" النووية في تركيا التي تشيدها مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية، بأنه واحد من رموز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مذكرة بأن المحطة يجب أن تبدأ توليد الكهرباء عام 2024.

ونقلت عن بيانات وزارة السياحة التركية أن 6.9 مليون سائح روسي زاروا تركيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، مما يتجاوز مؤشرات الدول الأخرى.

وإضافة إلى ذلك ستحتل روسيا وفقا نتائج العام الماضي المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع التعاقدية التي تنفذها الشركات التركية على الأراضي الروسية، حيث تقدر قيمة المشاريع التي نفذها قطاع المقاولات التركي في روسيا السنة الماضية بـ4.6 مليار دولار، إضافة إلى مشاريع سابقة بـ20 مليار دولار.

المصدر: تاس