الولايات المتحدة وحلفاؤها يحدثون آلية تطبيق سقف السعر على النفط الروسي

قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتحديث التدابير لضمان تطبيق سقف السعر على النفط الروسي، وفقا لما أعلنته الخزانة الأمريكية.

وجاء في بيان وزارة الخزانة: "اليوم نعلن عن إجراء تغييرات في نظام سقف السعر، أولا سنطلب من دول التحالف الحصول على تأكيد من شركائهم التجاريين في كل مرة يقومون فيها بتحميل أو شحن النفط الروسي، ثانيا نجري تغييرات تطلب من المشاركين في سلسلة التوريد، الوصول إلى تفاصيل التكاليف الإضافية، مثل التأمين والشحن، لمشاركتها عند الطلب مع الموردين النهائيين".

وبحسب الخزانة الأمريكية، تم فرض قيود على ناقلة النفط "سانار-15" التي ترفع العلم الروسي، وأربع شركات أخرى.

يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي عند مستوى 60 دولارا مقابل البرميل في ديسمبر 2022، وفي فبراير 2023 على المشتقات النفطية عند مستوى ما بين 45 و100 دولار.

ورفضت روسيا الالتزام بسقف الأسعار المفروض عليها. ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن حظر توريد النفط الروسي والمشتقات النفطية للجهات التي تلتزم بسقف الأسعار، اعتبارا من 1 فبراير 2023.

المصدر: تاس