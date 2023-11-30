الولايات المتحدة تعتزم تطبيق آليات لمكافحة التحايل على سقف أسعار النفط الروسي

قال النائب الأول لوزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك أن الإدارة الأميركية تعمل على وضع آلية لمنع التحايل على القيود السعرية المفروضة على النفط الروسي من الغرب وحلفائه.

قال تورك خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس: نحن نعمل مع زملائنا من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية والبيت الأبيض لتطبيق آلية منع التحايل في تطبيق القيود المفروضة على أسعار (النفط الروسي).

وتابع تورك إن السقف الذي فرضه الغرب وحلفاؤه على النفط الروسي كان فعالا. وأضاف، أن الحد من أسعار النفط الروسي تمثل أداة تسمح بإبقاء الأسعار في متناول البلدان والشعوب في جميع أنحاء العالم، وتقليل الأرباح الروسية. لقد ناقشنا هذه المسألة كثيرا خلال الفترة الماضية، لضمان الامتثال الكامل للسقف السعري.

إقرأ المزيد

في 5 ديسمبر 2022، دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط المنقولة بحرا من روسيا الاتحادية حيز التنفيذ.

وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند مستوى 60 دولارا للبرميل.

اعتبارا من 5 فبراير 2023، بدأ تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات البترولية من الاتحاد الروسي.

تغيير هذه القيود يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع.

المصدر: تاس