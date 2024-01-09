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البنك الدولي يرفع توقعاته حول نمو الاقتصاد الروسي

مال وأعمال

البنك الدولي يرفع توقعاته حول نمو الاقتصاد الروسي
Globallookpress Ting Shen/Xinhua
مقر البنك الدولي في واشنطن (صورة من الأرشيف)
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رفع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2024، وعام 2025 .

وجاء في التقرير الصادر عن البنك لشهر يناير المكرس لآفاق تنمية الاقتصاد العالمي أن "البنك رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2024 إلى 1.3 بالمئة، وفي 2025 إلى 0.9 بالمئة".

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وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي سيسجل نموا في العام 2023 بنحو 3.5%، وأن المحركات الرئيسية للنمو هي قطاعات البناء والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام 2023 بنسبة 2.8%، أما البنك المركزي الروسي فقد أشار إلى نمو بنسبة 3%.

ووفقا لتوقعات الوزارة، في عام 2024، سينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.3 في المائة.

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المصدر: نوفوستي+RT

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