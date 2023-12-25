بوتين يعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي العام الجاري بنسبة 3.5%

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سيجل نموا بنهاية العام بنسبة 3.5%.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، اليوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سينمو بنسبة 3.5%، بينما من المتوقع أن ينمو هذا الرقم في دول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف أن روسيا سجلت في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، وبحلول نهاية العام من المتوقع أن يكون 3.5%".

وأوضح بوتين أنه وفقا للمعلومات المتاحة له، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سجل نموا حيث بلغ في أرمينيا خلال الأشهر التسعة من هذا العام أكثر من 9%، وفي كازاخستان ما يقرب من 5%، وفي قيرغيزستان أكثر من 4% وفي بيلاروس كما في روسيا 3.5%.

وشدد بوتين أيضا على أن التفاعل داخل الاتحاد يستمر في التطور بشكل ديناميكي وناجح في جميع المجالات الرئيسية لبناء التكامل، على الرغم من "الصعوبات المعروفة المرتبطة بالوضع الخارجي الدولي الصعب".

المصدر: تاس