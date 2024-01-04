الأمم المتحدة تعلن نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.7%

أعلن مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، شانتانو موكيرجي، إن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 2.7% في عام 2023.

وقال موكيرجي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الاقتصاد الروسي سجل نموا بنحو 2.7% في عام 2023.

وتوقع أن "يتباطأ هذا النمو إلى 1.3%، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضغوط التضخم المرتفعة، وقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير".

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية عام 2023 ارتفع بنسبة 3.5%، مما يدل على استقرار الاقتصاد الروسي وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية.

المصدر: نوفوستي