بوتين: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وروسيا لم تعد كما يزعم الغرب "محطة وقود"

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، الذي يبحث قضايا الاقتصاد الروسي والعالمي.

وتوجه بوتين بكلمة للمشاركين في الجلسة هذا أبرز ما جاء فيها:

- بوتين: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وتغيرات كبيرة.

- بوتين: نتذكر ما قاله الغرب في الماضي بأنه لا يجوز انتهاك الحرية، وإغلاق الحدود، عندما ظهرت المخاطر والتهديدات أغلق الحدود فورا.

- بوتين: الولايات المتحدة تستغل الحلفاء وغيرهم من الجهات الاقتصادية الفاعلة.

- بوتين: القادة في الغرب يتخلون عن قواعد السوق التي دعوا إليها في الماضي.

- بوتين: الغرب ينتهك المبادئ الأساسية كحرمة الملكية الخاصة، والبنوك الغربية التي كانت بمثابة مرافئ للأموال الأجنبية أصبحت مكانا للنهب والسرقة.

- بوتين: أمامنا عمل شاق في التحول إلى التعامل بالعملات الوطنية.

- بوتين: يمكننا الآن استخدام بدائل أخرى ستؤدي إلى ثورة حقيقية تقوض هيمنة البنوك الغربية.

- بوتين: نرى كيف تعيش بعض البنوك الغربية أوقاتا صعبة للغاية.

بوتين: العالم يمر بتغيرات جوهرية ليس فقط على مستوى الشركات والبنوك، وإنما على مستوى الاقتصاد.

- بوتين: الدولة السيادية هي مركز التنمية في العالم الجديد.

- بوتين: لا بد أن يكون للدولة سوق مستقل خاصة بها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والسياسية ومصالح شركائها.

- بوتين: هناك الكثير من الدول التي يمكنها العيش بلا ضغوط وبلا إملاءات. هناك زعماء قادرون على الدفاع عن مصالحهم الوطنية روسيا قادرة على التصدي لكل التحديات الخارجية.

- بوتين: عملنا خلال العشرين عاما الماضية على مواجهة التحديات، لاسيما بعد عام 2014، حينما فرضت العقوبات الغربية ضدنا. أقمنا الهياكل الاقتصادية والمالية الخاصة بنا، وتمكنا من تجاوز هذه العقوبات.

- بوتين: حينما أوقفوا نظام "سويفت" كانوا يسعون لجعل حياة الملايين من الأسر الروسية مستحيلة.. لم يستطع الغرب تحقيق أهدافه، وقمنا بتعزيز سيادتنا في القطاع المالي.

- بوتين: خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نما الناتج المحلي الإجمالي في بنسبة 2.3%.

- بوتين: الاقتصاد الروسي خلال العام 2023 سيسجل نموا بنسبة 3.5% على الأقل، وهذه نتيجة جيدة للاقتصاد الروسي.

- بوتين: روسيا تتفوق على جميع الدول الأوروبية من حيث النمو الاقتصادي.

- بوتين: بلغت مشاركة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 50%.. لم تعد روسيا "محطة وقود" كما زعموا.

- بوتين: كثير من رجال الأعمال من عدد من الدول ما زالوا يرغبون في العمل بروسيا، ويغيرون العلامات التجارية من أجل ذلك، ونحن نرحب بهم.

- بوتين: خلال عام ونصف زاد عدد الشركات في الصناعات الخفيفة بنسبة 80%، والصناعات الثقيلة بنسبة 30%.

- بوتين: لقد سجلنا زيادة في حجم الإنتاج والصناعة لدى الشركات في روسيا كما ازدادات نسبة الاستثمارات.

- بوتين: البنوك الروسية تعمل بشكل ثابت ومستقر على الرغم من ضغط العقوبات.

- بوتين: الحكومات التي فرضت العقوبات علينا هي من حرم من العمل في السوق لدينا.

- بوتين: الميزانية في حالة جيدة ومستقرة، وتوقعات الخبراء بحدوث عجز بنحو 5% لم تتحقق.

- بوتين: علينا تطوير البنى التحتية المالية وكذلك قنوات تحويل الادخار إلى الاستثمار في مشروعات الدولة.

- بوتين: لا بد من الاستثمار في البنى التحتية والمشروعات طويلة الأمد.

- بوتين: اليوم يحاول الغرب والولايات المتحدة فرض هيمنتهم بشكل أساسي في مجال التكنولوجيا، لكن اليوم هو قرن الإنترنت، وسرعة تبادل المعلومات هو أمر مستحيل.

- بوتين: لا بد أن نتطلع إلى الأمام، وأن نعمل دون النظر إلى الحدود التي يحاول فرضها الغرب. علينا أن ننشيء منصات علمية وتكنولوجية والعمل على جبهة عريضة في إطار مجموعة "بريكس" وحينها لن يتمكن أحد من الوقوف أمامنا. لدينا مع الصين، ومع الرئيس الصيني شي جين بينغ علاقات مثمرة وبناءة، ولا أحد سيتمكن من الوقوف في وجه تقدمنا.

بوتين: حجم التبادل بين روسيا والهند كان عند 35 مليار دولار للعام الماضي، وبلغ 33.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، لهذا نتوقع زيادة كبيرة في التبادل التجاري مع الهند.

وينعقد المنتدى يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وينظمه بنك "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الروسية موسكو.

ويبحث المنتدى قضايا الاقتصاد الروسي والعالمي وخاصة في المجال المصرفي والبنية التحتية للاتصالات. ويعتبر المنتدى ساحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى روسيا وجسرا بين المستثمرين الأجانب والمحليين.

المصدر: RT