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أردوغان يعلن عن رقم تاريخي سجلته تركيا

مال وأعمال

أردوغان يعلن عن رقم تاريخي سجلته تركيا
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن احتياطيات البلاد الدولية بلغت أعلى مستوى في تاريخها، حيث تجاوزت مستوى 145 مليار دولار.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله: "احتياطيات البنك المركزي التركي تسجل رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخه بواقع 145 مليارا و456 مليون دولار".

وفي الفترة الماضية، سجلت الاحتياطيات في تركيا مستويات تاريخية عدة مرات، ففي 8 ديسمبر 2023، ارتفع احتياطي المركزي التركي إلى 140.1 مليار دولار.

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وبذلك تكون الاحتياطيات قد صعدت في الفترة من 8 ديسمبر وحتى اليوم بواقع 5.356 مليار دولار.

المصدر: RT + الأناضول

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