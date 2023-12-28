أردوغان يعلن عن رقم تاريخي سجلته تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن احتياطيات البلاد الدولية بلغت أعلى مستوى في تاريخها، حيث تجاوزت مستوى 145 مليار دولار.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله: "احتياطيات البنك المركزي التركي تسجل رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخه بواقع 145 مليارا و456 مليون دولار".

وفي الفترة الماضية، سجلت الاحتياطيات في تركيا مستويات تاريخية عدة مرات، ففي 8 ديسمبر 2023، ارتفع احتياطي المركزي التركي إلى 140.1 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وبذلك تكون الاحتياطيات قد صعدت في الفترة من 8 ديسمبر وحتى اليوم بواقع 5.356 مليار دولار.

المصدر: RT + الأناضول