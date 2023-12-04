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تركيا.. بيانات تظهر تسارع التضخم

مال وأعمال

تركيا.. بيانات تظهر تسارع التضخم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفاد معهد الإحصاء التركي "تركستات" بأن معدل التضخم في تركيا تسارع في شهر نوفمبر الماضي إلى 62% على أساس سنوي ووصل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا.

وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية والنقل، بحسب ما أظهرت بيانات المعهد التركي اليوم.

كذلك أظهرت البيانات أن التضخم بلغ 3.28% على أساس شهري.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة من 35% إلى 40% سنويا، في سادس زيادة من نوعها لدعم الليرة.

المصدر: إنترفاكس

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