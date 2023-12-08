احتياطيات تركيا من الذهب والنقد الأجنبي تسجل مستوى تاريخيا

ارتفع احتياطي البنك المركزي التركي بواقع 3.656 مليار دولار في أول أسبوع من ديسمبر الجاري، مسجلا 140.1 مليار دولار في أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحسب بيانات المركزي التركي، التي صدرت أمس الخميس، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 2.236 مليار دولار ليبلغ 93 مليارا و233 مليون دولار.

أما إجمالي احتياطيات الذهب فقد ارتفع بمقدار مليار و420 مليون دولار إلى 46 مليارا و916 مليون دولار.

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وبلغت زيادة إجمالي الاحتياطيات منذ نهاية مايو الماضي 41 مليارا و691 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 140 مليارا و149 مليون دولار.

المصدر: الأناضول