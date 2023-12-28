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بيانات حديثة عن التضخم في روسيا

مال وأعمال

بيانات حديثة عن التضخم في روسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا، في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر الجاري، إلى 7.59% من 7.48% سجلها المؤشر في الأسبوع الذي قبله.

وجاء ذلك بحسب تقرير عن وضع الأسعار في روسيا أعدته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

وأفاد التقرير بأن نمو أسعار المنتجات الغذائية خلال الأسبوع من 19 إلى 25 ديسمبر الجاري بلغ نسبة 0.43%، وبالنسبة للمنتجات غير الغذائية، بلغ معدل التضخم 0.24%، وفي قطاع الخدمات، بما في ذلك السياحة، صعدت الأسعار بنسبة 0.41%.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لخص في مؤتمره السنوي في 14 ديسمبر الجاري النتائج الاقتصادية للبلاد بـ5 أرقام، حينها أشار الرئيس الروسي إلى أن التضخم سيصعد هذا العام إلى 7.5% - 8%، وسيتخذ البنك المركزي الروسي والحكومة التدابير اللازمة لمنع ارتفاع التضخم.

وقبل ذلك، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن المنظم الروسي سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف (4%) في العام 2024.

المصدر: RT + تاس

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