قوات الفضاء الروسية تزود بمقاتلات حديثة من الجيل الخامس

كشف رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية يوري سليوسار عن أن طلب قوات الفضاء الروسية على مقاتلات الجيل الخامس "سو 57" في العام 2023 تضاعف وتمت تلبيته بشكل كامل.

وقال المسؤول في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء: "لقد نفذنا طلبات قطاع الدفاع، نفذنا العقود الموقعة بناء على الجدول الزمني المنصوص فيها، في بعض الحالات سلمنا الطلبات قبل الموعد المحدد. وقد زاد الطلب على جميع (منتجات) مصانعنا، بالنسبة للمقاتلات الجديدة تضاعف الطلب بمعنى الكلمة، بما في ذلك على المقاتلة (سو 57)".

وأضاف سليوسار، أن "وزارة الدفاع الروسية استلمت جميع الطائرات المطلوبة في 2023، علما أنها طلبت أكثر للعام المقبل 2024".

ومن بين المزايا الرئيسية للمقاتلة إمكانية استخدام صواريخ R-37M والتي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، وبفضل هذه الصواريخ فإن مقاتلات "سو 57" قادرة على ضرب أهداف جوية على مسافة أكبر بمرتين تقريبا مقارنة بنظيراتها من الطائرات الأمريكية والصينية.

إقرأ المزيد

وتستخدم مقاتلات "سو 57" مجموعة متنوعة أيضا من صواريخ "جو-جو" و"جو-أرض"، ويعتقد الخبراء أن المقاتلة ستكون قادرة في المستقبل على حمل نسخ مصغرة من صواريخ "كينجال" الفرط الصوتية.

و"سو 57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس تم تزويدها بتقنية التخفي الإلكترونية، وتحلق المقاتلة بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وفي إطار برنامج التسليح الحديث للقوات الروسية، فقد بدأ التسليم المنتظم لهذه المقاتلة في العام 2022، ومن المقرر أن تتسلم قوات الفضاء الروسية 76 طائرة من طراز "سو 57" بحلول العام 2027.

تضاعف طلب مقاتلات Su-57 في عام 2023 وتم استكماله بالكامل - UAC