خبير اقتصادي: بانتصار السيسي ستوسع مصر علاقاتها مع "بريكس"

قال الخبير الاقتصادي المصري ومدير المركز الآسيوي للبحوث أحمد مصطفى، إن مصر ستواصل توسيع علاقاتها الاقتصادية مع مجموعة "بريكس"، في حال أعيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مصطفى في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية ردا على سؤال حول الطابع الذي سيغلب على سياسة مصر الاقتصادية في حال أعيد انتخاب السيسي لولاية ثالثة: "أعتقد أنه مع عضوية "بريكس" ستكون مصر أكثر توجها وتركيزا نحو الشرق" .

وقال إن مصر ستواصل توسيع وتكثيف علاقاتها الاقتصادية مع دول "بريكس"، مشيرا إلى "أن السيسي سيحاول الاستفادة قدر الإمكان من البنوك والبنى التحتية للمجموعة".

وستجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين الـ10 و12 من ديسمبر الجاري، حيث يتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين بينهم الرئيس السيسي.

المصدر: نوفوستي