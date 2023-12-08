مصر.. بدء فترة الصمت الإنتخابي في انتخابات الرئاسة 2024

بدأت عند منتصف ليل الخميس فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الذي تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل البلاد على مدار اليوم الجمعة ويوم غد السبت.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، تعمل وسائل الاعلام المصرية خلال فترة الصمت الانتخابي على تثقيف الناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

كما يُحظر خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركيز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.

من جهته، أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري في وقت سابق، أن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

هذا ويبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية للعام المقبل 2024، بعد يومين، وتستمر الانتخابات الرئاسية فى الداخل لمدة ثلاثة أيام فى مصر، ويتنافس فيها أربعة مرشحين هم:

- عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي (الرئيس الحالي).، وشهرته عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة.

- محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز الشمس.

- عبد السند حسن محمد يمامة، وشهرته عبد السند يمامة، رمز النخلة.

- حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز السلم.

ومن المقرر أن تنطلق العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 فى الداخل يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر للشهر الجاري 2023، وتستمر على مدار ثلاثة أيام (10 و11 و2023 ديسمبر 12).

المصدر: "الوطن" + "المصري اليوم"