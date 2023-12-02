الهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام تصويت المصريين بالخارج في 103 لجان انتخابية

أكد أحمد بنداري مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، مستمرة في عملها حتى انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع.

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وأكد بنداري في مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، انتظام عملية التصويت في اليوم الثانى للاقتراع بالانتخابات الرئاسية في 103 لجان على مستوى العالم، بينما أغلقت لجنة واحدة باب التصويت وهي نيوزيلندا.

وأجرى بنداري اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع عدد من السفراء والقنصليات المصرية في الخارج، في بث تلفزيوني للغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تم تشكيلها لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.

وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

المصدر: "اليوم السابع"