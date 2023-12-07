روسيا والصين تحققان هدف الـ200 مليار دولار قبل موعده

أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 مستوى 200 مليار دولار.

وبذلك تكون التجارة بين روسيا والصين قد حققت الهدف الذي وضعه رئيسا روسيا فلاديمير بوتين والصين شي جين بينغ قبل موعده، حيث تم استهداف هذا المستوى لعام 2024.

وأشارت البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين صعد في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بنسبة 26.7%، ليصل إلى مستوى قياسي عند 218.17 مليار دولار.

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وفي الفترة المذكورة (يناير - نوفمبر 2023) صدرت الصين بضائع بقيمة 100.33 مليار دولار إلى روسيا، بزيادة قدرها 50.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، كما زادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 11.8%، لتصل إلى 117.84 مليار دولار.

وفي الشهر الماضي، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.

وحينها، أشار بيلوسوف إلى أن حجم التجارة الثنائية زاد بمقدار الثلث منذ بداية العام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة مستوى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، رغم أنه كان من المقرر الوصول إلى المستوى المستهدف (200 مليار دولار) بحلول العام 2024.

وفي السنوات الماضية تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، ففي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها وخاصة حوامل الطاقة إلى الصين، كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات الصينية.

المصدر: RT + نوفوستي